З'їзд адвокатів закликав Раду повернути проект №9055 на доопрацювання президенту

Фото: Лідія Ізовітова (unba.org.ua)

Ізовітова вважає, що законопроект №9055 позбавляє адвокатів незалежності

З'їзд адвокатів України має намір звернутися до Верховної ради із закликом відправити на доопрацювання президенту Петру Порошенку законопроект №9055 про адвокатуру і адвокатську діяльність. Про це йдеться в проекті резолюції з'їзду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Голова Національної асоціації адвокатів Лідія Ізовітова заявила, що законопроект №9055 позбавляє адвокатів незалежності.

"Ми чітко бачимо намір авторів законопроекту розділити адвокатуру, намір перетворити адвокатів у маріонеток із залежністю від правоохоронних органів і суддів. Нам пропонується новий документ з новою назвою, нова присяга, пропонується не зловживати правами на адвокатський запит і процесуальними правами. Проект закону містить ризики втрати незалежності адвокатської діяльності. Намагаються знищити принцип конфіденційності. Проект містить численні корупційні ризики, про що було прийнято рішення профільним комітетом Ради", - повідомила Ізовітова.

Вона додала, що законопроект № 9055 знаходиться у Верховній раді і внесення до нього поправок під час розгляду не змінить ситуацію.

"Ніякі постатейні правки не можуть наблизити цей законопроект до того варіанту, який є адекватним для адвокатської спільноти", - підкреслила Ізовітова.

Голова НААУ додала, що тепер все залежить від ВРУ.

Як відомо, глава Українського Хельсингского союзу висловив здивування заявою АП про "позитивний висновок Ради Європи" щодо законопроекту №9055.

Раніше Рада адвокатів України заявила, що жодні офіційні оцінки законопроекту Радою Європи не надавалися, тому заяви про те, що законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" позитивно оцінила Рада Європи, не відповідають дійсності.