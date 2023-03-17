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В Сейме Литвы предложили запретить ввоз гривны для граждан России и Беларуси

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Вильнюс, Пятница 17 марта 2023 19:56
В Сейме Литвы предложили запретить ввоз гривны для граждан России и Беларуси Фото: В Сейме Литвы предложили запретить ввоз гривны для граждан России и Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Сейме Литвы предложили запретить гражданам России и Беларуси ввозить в Литву или вывозить из Литвы украинские гривны, являющиеся формой наличных денег. Такую меру предлагают установить в Законе об установлении ограничительных мер в связи с последствиями военной агрессии против Украины.

Об этом заявил глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По его словам, с конца прошлого года правоохранительные органы выявляют все больше случаев попыток ввоза на территорию Литвы различного количества украинских гривен.

"Это может быть связано с захватом имущества во время военной агрессии против Украины и незаконным распоряжением очень большими суммами гривен в Беларуси и РФ, которые граждане этих стран пытаются вывезти в Литву и другие страны ЕС, чтобы обменять их на другие валюты (евро, доллары США) или иным образом легализовать", - заявил Касчюнас.

Он подчеркнул, что гривна перевозится как скрыто, то есть избегая таможенного контроля и не декларируя ее, так и не скрыто, то есть перевозя ее в разрешенных количествах, на сумму до 10 тысяч евро.

"Учитывая, что существуют определенные угрозы, связанные с возможным незаконным изъятием, перевозкой и легализацией гривны, и с целью уменьшения этих потенциальных рисков, целесообразно дополнить ограничительные меры, введенные проектом закона об ограничительных мерах по установлению военной агрессии против Украины, ограничением на перевозку наличной гривны на территорию Литвы и обратно гражданами Беларуси и РФ", - заявил Касчюнас.

Напомним, государственная почта Литвы Lietuvos pastas приостановила доставку посылок в Россию.

Кроме того, ЕСПЧ удовлетворил прошение Литвы об участии по делу Украины против России на основании военной агрессии и нарушения прав человека.

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