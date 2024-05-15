Сейм Польши одобрил изменения в законе о помощи украинским беженцам

Как сообщается, за поправки к закону проголосовал 381 депутат, 19 были против, а 20 воздержались.

Поправка к закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" предусматривает, среди прочего, продление до 30 сентября 2025 года срока легальности пребывания для украинцев, получивших номер PESEL UKR, а также привязку со следующего года выплат "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) к обязательному школьному обучению для украинских детей.

Постановление также расширяет доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплатам, выплачиваемым учреждением социального страхования (ZUS), и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

Также поправка определяет максимальный 36-месячный период, в течение которого учащиеся могут участвовать в дополнительных бесплатных курсах польского языка. Решение будет касаться учащихся, которые начали посещать занятия в 2022-2023 и 2023-2024 годах.

Закон также предусматривает введение новых правил подтверждения личности гражданина Украины, подающего заявление на получение номера PESEL. Единственным способом подтверждения личности будет предъявление действительного проездного документа.

К тому же с 1 июля финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, которые находятся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании подписанного договора с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления, который действует по поручению воеводы.

Правила участия в расходах на проживание и питание в центрах коллективного размещения также будут изменены таким образом, чтобы сбор надлежащих субсидий был более эффективным, чем сейчас.

Закон предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных владельцами частных помещений.

С 1 июля также отменяется помощь на финансирование фотографирования и единовременная денежная помощь в размере 300 злотых (более 3 тысяч гривен).

Как отмечается, закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 июля. Теперь он будет передан на рассмотрение Сената.