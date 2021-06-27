RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США зараз не працюють над відновленням переговорів між Ізраїлем та Палестиною, - Блінкен

Автор: РБК-Україна

США не намагаються відновити мирні переговори між Ізраїлем і Палестиною. Водночас, Штати виступають за продовження надання гуманітарної допомоги в регіон.

Про це сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche держсекретар США Ентоні Блінкен.

На питання, чи вдадутсья США до ініціатив щодо відновленням мирного процесу на Близькому Сході, Блінкен відповів негативно.

“Про це мова зараз не йде. Франція і США використовували свій вплив під час останньої кризи в Газі, щоб домогтися зниження рівня втрат і руйнувань. Питання надання гуманітарної допомоги та відновлення сектора Газа нам здається пріоритетним, як і ті зусилля, які необхідно докласти, щоб не допустити повторення подібної кризи”, - підкреслив держсекретар.

Нагадаємо, в червня парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньяху.

Президент США Джо Байден привітав новий уряд Ізраїлю на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом та заявив, що Вашингтон продовжить непохитно підтримувати безпеку Ізраїлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль