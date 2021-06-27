США зараз не працюють над відновленням переговорів між Ізраїлем та Палестиною, - Блінкен

США не намагаються відновити мирні переговори між Ізраїлем і Палестиною. Водночас, Штати виступають за продовження надання гуманітарної допомоги в регіон.
Про це сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche держсекретар США Ентоні Блінкен.
На питання, чи вдадутсья США до ініціатив щодо відновленням мирного процесу на Близькому Сході, Блінкен відповів негативно.
“Про це мова зараз не йде. Франція і США використовували свій вплив під час останньої кризи в Газі, щоб домогтися зниження рівня втрат і руйнувань. Питання надання гуманітарної допомоги та відновлення сектора Газа нам здається пріоритетним, як і ті зусилля, які необхідно докласти, щоб не допустити повторення подібної кризи”, - підкреслив держсекретар.
Нагадаємо, в червня парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньяху.
Президент США Джо Байден привітав новий уряд Ізраїлю на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом та заявив, що Вашингтон продовжить непохитно підтримувати безпеку Ізраїлю.