Зараз складно говорити про призначення міністра енергетики, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр підкреслив, що в.о. глави Міненерго Буславец його абсолютно влаштовує

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз складно говорити про призначення міністра енергетики. Він вважає, що в.о. глави Міненерго Ольга Буславец є потужним професіоналом.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню НВ.

"У нас дуже професійна в.о. міністра енергетики Буславець. Вона потужний професіонал і з перших днів включилася в роботу. Енергобаланс зроблений, з ВВЕшниками (виробниками відновлюваної енергетики, - ред.) ми домовилися, з Енергоатомом порядок навели", - заявив глава Кабміну.

Він зазначив, що завдання держави - створити таку політику і ринкові умови, щоб всі працювали за правилами. За словами прем'єра, зараз такі правила дописують.

"Міняємо ті, які не працювали або працювали криво і привели зрештою до глибокої кризи, з якого ми зараз витягуємо енергетичну галузь. Боротьба інтересів привела до того, що зараз складно говорити про призначення міністра енергетики. Діюча в.о. мене як керівника уряду абсолютно влаштовує", - заявив глава КМУ.

Нагадаємо, в травні Шмигаль заявив, що Буславець можуть призначити міністром енергетики, якщо вона витягне енергетичну сферу країни з кризи.

Як писало РБК-Україна, в березні президент Володимир Зеленський відкликав питання призначення Буславець на посаду міністра енергетики через те, що представники фракції монобільшості виступили проти її призначення.

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Автор: Юлия Струк