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Зараз немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ в НАТО, - Кулеба

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США , Середа 22 вересня 2021 19:43
Зараз немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ в НАТО, - Кулеба Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловився щодо процесу інтеграції України в НАТО. Процес наразі не має визначеності та чіткості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби під час брифінгу.

Як відзначив Кулеба, Україна та НАТО мали відверту розмову щодо того, що процес її інтеграції не може тривати вічність й зобов’язаний мати визначеність та чіткість.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але ми маємо відверту розмову з НАТО, що інтеграція не може бути безкінечною... Процес розтягнувся і розтягнувся непристойно довго. Все має мати свою визначенність і чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять одне одного сильнішим", - заявив голова МЗС.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Володимир Зеленський має виступити на Генасамблеї ООН під час свого візиту до США.

Також, РБК-Україна писало про те, що голова МЗС назвав "червоні лінії", які перетинають зустрічі Володимира Зеленського під час візиту до США.

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НАТО МЗС Україна Дмитро Кулеба
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