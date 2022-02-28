Зараз пів Європи збирає, пакує, везе, - Резніков про те, як світ допомагає Україні

Резніков зазначає, що на четверту добу війни в Україні у світі відбулося переосвідомлення того, що відбувається.

"Вчора стався справжній злам. Війна стала європейською. Її нарешті так усвідомили. Вже зараз пів Європи збирає, упаковує, везе нам зброю і засоби бронезахисту", - написав Резніков.

За його словами, кількість держав, які надають реальну допомогу Україні, значно збільшилася.

"Збільшилися її масштаби. Європа вже надала тимчасовий притулок десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше - нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм", - пише Резніков.

Він також зазначив, що в України зараз фактично немає кордонів із західними країнами.

"Зараз на Заході у нас немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це - заслуга наших захисників і захисниць всього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який обов'язково переможе. Україна переможе!",- пише Резніков.