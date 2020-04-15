Зараз говорити про вихід з карантину недоцільно, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на даний момент недоцільно говорити про вихід України з карантину. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових захворювань - підтвердили 392 зараження коронавірусом.

"Враховуючи сьогоднішній антирекорд по захворюваності, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу. Може впевнено сказати, що це можливо тільки коли ми будемо бачити постійне зниження захворюваності коронавірус", - заявив Степанов.

Відзначимо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадку.

Також РБК-Україна писало, що в Україні кількість жертв коронавіруса перевищило 100 чоловік. За минулу добу підтвердили 10 смертей від COVID-19. Таким чином кількість летальних випадків збільшилася до 108.