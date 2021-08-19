Зараз бустерні щеплення проти коронавірусу не потрібні, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не бачить необхідності в бустерних вакцинах проти COVID-19. Необхідні подальші дослідження.

Про це заявила представниця ВООЗ Сум'я Свамінатан, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

"Ми абсолютно впевнені, що сьогоднішні дані не вказують на те, що бустери необхідні", - сказала вона.

Високопоставлений радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард також сказав, що найбільш уразливих у всьому світі слід повністю вакцинувати до введення бустерів.

"Вакцин достатньо у всьому світі, але вони не потрапляють в потрібні місця в потрібному порядку", - заявив він.

Крім того, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус розкритикував США за бустерні щеплення від COVID-19.

"Несправедливість щодо вакцин - ганьба для всього людства, і якщо ми не будемо боротися з нею разом, то продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки", - сказав він.