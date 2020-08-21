Севілья - Інтер: де дивитися фінал Ліги Європи

"Севілья" та "Інтер" визначать переможця Ліги Європи-2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

21 серпня 22:00

Кельн, "Рейн Енергі Штадіон"

Матч між командами відбудеться сьогодні, 21 серпня, в німецькому Кельні на стадіоні "Рейн Енергі". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 1".

Фінал повинен був прийняти польський Гданськ, але з-за пандемії коронавіруса УЄФА переніс вирішальний поєдинок за трофей в німецький Кельн. Одинадцятий 11 розіграш трофею Ліги Європи прийме стадіон "Рейн-Енергі".