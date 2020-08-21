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Севілья - Інтер: прогноз на фінал Ліги Європи

Кельн, П'ятниця 21 серпня 2020 15:04
Севілья - Інтер: прогноз на фінал Ліги Європи
Фото: в фіналі Ліги Європи зійдуться "Севілья" і "Інтер" (twitter.com/EuropaLeague)
Автор: Вера Олейник

Фахівці вважають фаворитом італійський клуб

"Севілья" і "Інтер" визначать переможця Ліги Європи-2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

21 серпня 22:00
Кельн, "Рейн Енергі Штадіон"

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є "Інтер". Так, перемога підопічних Антоніо Конте в основний час відповідає коефіцієнту 2,20, в той час каяк успіх "Севільї" і нічия оцінюються в 3,30.

Через пандемію коронавірусу чвертьфінали і півфінали цієї Ліги Європи проходять у форматі одного матчу. Ігри проходять без уболівальників на трибунах до подальших вказівок.

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