Севілья - Інтер: прогноз на фінал Ліги Європи

Фото: в фіналі Ліги Європи зійдуться "Севілья" і "Інтер" (twitter.com/EuropaLeague)

Фахівці вважають фаворитом італійський клуб

"Севілья" і "Інтер" визначать переможця Ліги Європи-2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

21 серпня 22:00

Кельн, "Рейн Енергі Штадіон"

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є "Інтер". Так, перемога підопічних Антоніо Конте в основний час відповідає коефіцієнту 2,20, в той час каяк успіх "Севільї" і нічия оцінюються в 3,30.

Через пандемію коронавірусу чвертьфінали і півфінали цієї Ліги Європи проходять у форматі одного матчу. Ігри проходять без уболівальників на трибунах до подальших вказівок.