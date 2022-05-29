У Сєвєродонецьку українські сили перебувають у складній оборонній позиції, - голова ВЦА
У Сєвєродонецьку Луганської області українські сили перебувають у складній оборонній позиції, оскільки бої проходять на околицях міста.
Про це заявив глава військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, одні з найзапекліших боїв велися біля готелю "Мир" на околиці Сєвєродонецька.
"Справжня битва чутна в районі головного автовокзалу. Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно піддається обстрілу. Гуманітарний штаб, який знаходиться в місті, сьогодні практично знерухомлений, оскільки пересуватися по місту небезпечно, а робота штабу припинена", - зазначив Стрюк.
Він також повідомив, що в місті не працює мобільний зв'язок і відключено електрику.
"Ми постачали місто водою за допомогою електрики, насосних станцій. Вода, яка є, - з відкритих колодязів з генераторами. У місті близько шести-семи колодязів. Це вкрай небезпечно, як тільки люди зберуться набрати воду, там почнеться обстріл", - додав він.
Стрюк, однак, висловив упевненість в тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами, які доставляються дорогою. Він заявив, що незважаючи на всю складність ситуації, дістатися до міста все ще можливо, хоча це і вкрай небезпечно.
За його словами, евакуація також дуже небезпечна. При цьому пріоритет дають людям, які поранені. Зараз у Сєвєродонецьку доступний лише початковий рівень медичної допомоги.
Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк знаходиться під українським прапором. Він також розповів, розповів, де ведуться бої.
Раніше британська розвідка назвала головний пункт наступу російських військ на Донбасі.
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