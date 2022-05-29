У Сєвєродонецьку українські сили перебувають у складній оборонній позиції, - голова ВЦА

У Сєвєродонецьку Луганської області українські сили перебувають у складній оборонній позиції, оскільки бої проходять на околицях міста.

Про це заявив глава військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, одні з найзапекліших боїв велися біля готелю "Мир" на околиці Сєвєродонецька.

"Справжня битва чутна в районі головного автовокзалу. Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно піддається обстрілу. Гуманітарний штаб, який знаходиться в місті, сьогодні практично знерухомлений, оскільки пересуватися по місту небезпечно, а робота штабу припинена", - зазначив Стрюк.

Він також повідомив, що в місті не працює мобільний зв'язок і відключено електрику.

"Ми постачали місто водою за допомогою електрики, насосних станцій. Вода, яка є, - з відкритих колодязів з генераторами. У місті близько шести-семи колодязів. Це вкрай небезпечно, як тільки люди зберуться набрати воду, там почнеться обстріл", - додав він.

Стрюк, однак, висловив упевненість в тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами, які доставляються дорогою. Він заявив, що незважаючи на всю складність ситуації, дістатися до міста все ще можливо, хоча це і вкрай небезпечно.

За його словами, евакуація також дуже небезпечна. При цьому пріоритет дають людям, які поранені. Зараз у Сєвєродонецьку доступний лише початковий рівень медичної допомоги.