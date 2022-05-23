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У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли швидку, яка везла поранену жінку

Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні в старому районі Сєвєродонецька поліцейські виявили поранену 58-річну жінку. На місці їй надали домедичну допомогу та викликали медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

На шляху до лікарні автомобіль швидкої потрапив під обстріл. Обійшлося без жертв.

"Наполегливо прошу, якщо ви не виїхали, то залишайтеся в укриттях! Не в квартирах, не на вулиці - постійно перебувайте тільки в бомбосховищах", - наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі. Тільки в Донецькій області за минулу добу загинуло щонайменше сім людей, ще вісім отримали поранення.

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