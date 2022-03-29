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Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. У місті також відсутнє водопостачання

Фото: у Сєвєродонецьку немає води та електроенергії (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові під час обстрілів пошкодили потужну лінію електропередач у Сєвєродонецьку Луганської області. У місті відсутні електроенергія та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Серія Гайдая.

"Близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений", - йдеться у повідомленні.

Крім того, були знеструмлені насосні станції, тому у Сєвєродонецьку відсутня централізована подача води. Ліквідація наслідків обстрілів ускладнюється відсутністю необхідної кількості спецтехніки.

"Вчора під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п’ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня у Луганській області повністю знеструмленими залишається 21 населений пункт.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськСєвєродонецьк