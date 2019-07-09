Північноатлантична рада НАТО перенесла візит до України

Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який був раніше запланований на липень, перенесли на осінь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

Раніше візит Ради був запланований на 9-10 липня.

"Північноатлантична рада повинна була приїхати 9-10 липня. У зв'язку з нашими виборами, вони прийняли рішення перенести візит на більш пізній термін. Швидше за все, це відбудеться в жовтні", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Також вона зазначила, що остаточна дата візиту поки не визначена.

Відзначимо, 4 червня президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив, що Україна очікує візит Північноатлантичної ради НАТО в Київ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпека і медичну реабілітацію.

Крім того, 140-й центр Сил спеціальних операцій Збройних сил України пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і має право залучатися Сили швидкого реагування НАТО.