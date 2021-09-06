RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Північний потік-2" запрацює за кілька днів, - Лавров

Автор: РБК-Україна

Російський газопровід "Північний потік-2" почне працювати вже через кілька днів. Очікується, що буквально відразу після того, як буде добудований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше глава австрійської OMV, яка бере участь у проекті, Райнер Зеле заявив, що будівництво газопроводу завершиться наступного тижня.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Володимир Зеленський хоче, щоб США приєдналися до переговорів у нормандському форматі, в тому числі для обговорення "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" проектною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік проходить по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини. Загальна протяжність магістралі по двох нитках - 2 460 км.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛавровПівнічний потік-2