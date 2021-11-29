RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Північний потік - 2" точно не працюватиме ще півроку, - посол Німеччини

Автор: Іванна Шовкун

Газовий трубопровід "Північний потік - 2" може розпочати роботу через півроку. Тому пропозиція України Євросоюзу про додатковий транзит газу є гарною і може бути реалізована, якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла Німеччини в Україні Анкі Фельдхузен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція цікава. Тому що "Північний потік - 2" ще точно півроку не працюватиме. Якщо Росія може добувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо вони мають комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити - це хороша пропозиція, і я можу уявити собі, що його буде реалізовано", - сказала Фельдхузен.

Також посол зазначила, що у Німеччині відклали сертифікацію "Північного потоку 2" як незалежного оператора з транспортування газу. Це пояснюється тим, що спочатку потрібно зробити анбандлінг - без цього не слід працювати далі.

"Ця інституція - Bundesnetzagentur - діє виключно за законами Німеччини та європейськими законами. Вони бачили, що потрібно зробити анбандлінг спочатку. Я думаю, що вони зрозуміли, що без цього не слід працювати далі", - пояснила Фельдхузен.

Нагадаємо, уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитися від санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2". Це нібито може послабити довіру країни до США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2