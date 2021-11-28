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Німеччина закликає США не вводити санкції проти "Північного потоку-2", - Axios

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Неділя 28 листопада 2021 18:20
Німеччина закликає США не вводити санкції проти "Північного потоку-2", - Axios Фото: Німеччина закликає США не вводити санкції проти "Північного потоку-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитись від санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2". Це, нібито, може послабити довіру країни до США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

У засекреченому документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина "повна рішучості" досягнути двосторонні домовленості з метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.

Однак, запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", послабить довіру до уряду США та поставить під загрозу положення про підтримку України.

Також у документі зазначається, які кроки Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю:

  • застосовуватиме рішучі публічні заяви;
  • оцінюватиме припинення майбутніх політичних зустрічей;
  • розглядатиме обмеження на російські проєкти.

Водночас подробиці обмежень на вказані.

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Сполучені Штати Америки Германия Північний потік-2
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