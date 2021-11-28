Німеччина закликає США не вводити санкції проти "Північного потоку-2", - Axios
Уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитись від санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2". Це, нібито, може послабити довіру країни до США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.
У засекреченому документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина "повна рішучості" досягнути двосторонні домовленості з метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.
Однак, запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", послабить довіру до уряду США та поставить під загрозу положення про підтримку України.
Також у документі зазначається, які кроки Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю:
- застосовуватиме рішучі публічні заяви;
- оцінюватиме припинення майбутніх політичних зустрічей;
- розглядатиме обмеження на російські проєкти.
Водночас подробиці обмежень на вказані.