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"Північний потік-2" - проєкт, який допомагає Росії озброїтися, - прем'єр Польщі

Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував позицію Сполучених Штатів Америки навколо завершення будівництва "Північного потоку-2". Країна переконана у тому, що газопровід дає змогу Росії озброюватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Pap.

"Зміна на 180 градусів позиції США по "Північному потоку - 2" вразила багато країн. Я висловлюю несхвалення, стосовно того, що наші союзники егоїстично підійшли до будівництва цього газопроводу", - відзначив Моравецький.

За словами посадовця, Польща завжди виступала проти будівництва газопроводу й намагалася переконати європейських та американських союзників у тому, що “Північний потік - 2” будується для того, аби допомогти Російській Федерації озброюватися.

"Росія - країна, яка доволі сильно озброюється, у неї багато можливостей у цьому випадку, у зв’язку з чим ми одразу подумали про те, що це є неправильний проєкт", - додав прем'єр-міністр Польщі

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ПольшаПівнічний потік-2Російська Федерація