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"Північний потік-2" може почати роботу без сертифікації, - Handelsblatt

Автор: Валерія Поліщук

Російський газопровід "Північний потік-2" за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації. Німецьке федеральне мережеве агентство (BNA) зазначає, що при запуску без сертифікації загрожує штраф близько 1 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Джерела видання зазначили, що подібні приклади були в минулому. Наприклад, трубопроводи NEL і EGL 401 вводилися в експлуатацію до прийняття рішення про сертифікацію.

Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятним, враховуючи що вартість всього проекту "Північний потік-2" становить близько 10 млн євро.

"Враховуючи постійно високий рівень цін на газ, в оператора може виникнути спокуса швидко запустити трубопровід, тим більше що це заощадить "Газпрому" транзитні збори за прохід газу через Україну", - йдеться в матеріалі.

Нагадавши, Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Північний потік-2