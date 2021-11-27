"Північний потік-2" може почати роботу без сертифікації, - Handelsblatt

Російський газопровід "Північний потік-2" за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації. Німецьке федеральне мережеве агентство (BNA) зазначає, що при запуску без сертифікації загрожує штраф близько 1 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Джерела видання зазначили, що подібні приклади були в минулому. Наприклад, трубопроводи NEL і EGL 401 вводилися в експлуатацію до прийняття рішення про сертифікацію.
Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятним, враховуючи що вартість всього проекту "Північний потік-2" становить близько 10 млн євро.
"Враховуючи постійно високий рівень цін на газ, в оператора може виникнути спокуса швидко запустити трубопровід, тим більше що це заощадить "Газпрому" транзитні збори за прохід газу через Україну", - йдеться в матеріалі.
Нагадавши, Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".
Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".