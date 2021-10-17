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"Північний потік-2" готовий до запуску, потрібен тільки дозвіл від Німеччини, - посол

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Москва, Неділя 17 жовтня 2021 13:27
"Північний потік-2" готовий до запуску, потрібен тільки дозвіл від Німеччини, - посол Фото: "Північний потік-2" готовий до запуску (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Російський газопровід "Північний потік-2" готовий до запуску. Очікується тільки дозвіл від Німеччини.

Про це заявив російський посол у Британії Андрій Келін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю ВВС.

Келін уточнив, що як тільки це відбудеться, поставки газу будуть здійснюватися по даному газопроводу.

"Факт в тому, що трубопровід "Північний потік-2" існує, він готовий, він підготовлений до використання, і ми очікуємо остаточного рішення від Німеччини", - сказав він.

На питання про те, чи продовжить РФ збільшувати постачання газу Західній Європі, якщо ФРН не дасть дозвіл оперативно, Келін відповів, що збільшення в цьому році поставок російського газу через ГТС України понад контрактні зобов'язання з транзиту становить 10 відсотків.

"Як ми розуміємо, більшого ми зробити не можемо, тому що обладнання цього трубопроводу ніколи не проходило модернізацію і реконструкцію, так що використовувати його просто небезпечно", - розповів Келін.

Нагадаємо, в Держдепі США заявили, що робота над підготовкою санкцій проти "Північного потоку-2" вже розпочата.

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Північний потік-2
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