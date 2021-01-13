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"Північний потік-2": данська компанія відмовилася від участі на тлі санкцій США

Автор: Роман Тверденко

Датська інжинірингова компанія Ramboll вийшла з проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2". Компанія побоюється санкцій США.

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Про це повідомляє Politiken.

Компанія виходить з будівництва трубопроводу на етапі його завершення. У самій Ramboll інформацію відносно ситуації відмовилися коментувати.

На початку січня повідомлялося, що норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" по завершенню будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу.

Відомо, що США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

Нагадаємо, 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

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