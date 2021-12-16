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"Північний потік-2" не буде сертифіковано в I половині 2022, - німецький регулятор

Автор: Юлія Бойко

Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" найближчим часом. У тому числі в першій половині 2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У першому півріччі 2022 року не буде", - заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, коментуючи строки сертифікації.

За його словами, компанія оператор Nord Stream 2 почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" була припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський хоче використати "Північний потік-2" для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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ГерманияПівнічний потік-2