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У Північній Македонії затвердили новий уряд

Автор: Ольга Белей

Парламент Північної Македонії затвердив новий коаліційний кабінет міністрів на чолі з соціал-демократами. Новим прем'єр-міністром Північної Македонії став 47-річний Димитар Ковачевскі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

"Парламент Північної Македонії в неділю затвердив новий коаліційний кабінет на чолі з соціал-демократами, в якому дві етнічні албанські партії виступають в якості молодших партнерів", - пише видання.

Новим прем'єр-міністром Північної Македонії став 47-річний Димитар Ковачевскі. Він був заступником міністра фінансів у попередньому уряді Зорана Заєва.

Ковачевський сказав, що зосередиться на подоланні економічної нестабільності, що посилюється пандемією і різким зростанням цін на енергоносії.

"Наслідки пандемії і енергетичної кризи залишаються серйозною проблемою для економіки... Уряд розробить план втручання для підтримки населення і економіки в подоланні наслідків енергетичної кризи", - заявив навообраний прем'єр.

Як стало відомо, 12 з 21 міністерського поста в новому Кабінеті дісталися соціал-демократам, а дев'ять - молодшим партнерам з числа етнічних албанців.

Ковачевський заявив, що активізує переговори з Болгарією, щоб дозволити Північній Македонії офіційно почати переговори про вступ до ЄС, але не буде вести переговори з питань ідентичності.

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заев пішов у відставку. При цьому місцевий парламент дав достатню кількість голосів для обрання нового глави уряду.

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