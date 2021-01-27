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У Північній Македонії знайшли "британський" коронавірус, пацієнт не виїжджав з країни

Автор: Роман Тверденко

В Північній Македонії зафіксували випадок зараження британським штамом коронавірусу. Його виявили у чоловіка, який вже перехворів і не виїжджав з країни.

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Про це повідомляє Press 24.

Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче розповів, що за допомогою спеціального ПЛР-методу визначення вірусу у 46-річного громадянина виявили всі ознаки наявності британської мутації COVID-19. Він перехворів коронавірусом в грудні минулого року.

Виходячи з факту, що цей пацієнт не виїжджав за межі Північної Македонії, Філіпче вважає, що цей штам є й у інших громадян.

Раніше у ВООЗ заявили, що на сьогоднішній день в 70 країнах виявили "британський" штам коронавірусу. При цьому "південноафриканський" штам підтвердили в 31.

Нагадаємо, у Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мутований штам вірусу виявила лабораторія в Малопольському воєводстві, куди направили 100 зразків для детального дослідження.

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