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У Північній Кореї повідомили про першу смерть від коронавірусу

Фото: у КНДР зафіксували першу смерть від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея заявила про перший офіційно підтверджений летальний випадок COVID-19. При цьому в країні ще сотні тисяч мають симптоми коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що в КНДР близько 187 800 людей зараз знаходиться на ізоляції через "лихоманку невстановленого походження". Спалах зафіксували в кінці квітня, але вірус вже поширився по країні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ознаки коронавірусу виявили у 350 тисяч осіб, з них пройшли лікування 162 тисячі, але точно невідомо, чи був це COVID-19.

Також щонайменше шестеро людей, що мали симптоми коронавірусу, померли. У одного з них офіційно підтвердили штам "Омікрон".

Фахівці припускають, що спалах погіршився через серйозну кризу в країні через відсутність потрібних медичних ресурсів, оскільки КНДР відмовилася від міжнародної допомоги у вакцинації і повністю закрила кордони.

Зараз влада намагається реорганізувати роботу медичної системи, тестування і лікування, а також посилити дезінфекцію.

Нагадаємо, напередодні у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. У пацієнта виявили "Омікрон".

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