У Північній Ірландії в результаті збройного нападу загинуло 2 людей

У поліції заявили, що небезпеки для населення немає

Полиция Северной Ирландии сообщила, что во время "нападения военизированных формирований" в двух местах города Лондондерри было застрелено 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в районе Баллимагроарти, где не так давно был взорван автомобиль, ответственность за подрыв которого взяла группировка, что 20 лет назад выступала под названием "Ирландская республиканская армия" (ИРА).

В полиции отметили, что жителям нет причин беспокоится возможной угрозе преступников.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии задержали подозреваемых во взрыве в Дерри. Педставитель полиции Марк Хамилтон, в организации вчерашнего взрыва автомобиля вблизи местного суда подозревается экстремистская группировка "Новая ИРА".

Напомним, в Николаеве возле здания райсуда расстреляли двух людей. Перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева, где последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам, после чего житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину.