Північна Корея запустила ще одну балістичну ракету

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у своїй заяві повідомив, що ракета була випущена зі столичного регіону Північної Кореї і пролетіла у водах біля її східного узбережжя.

У заяві також говориться, що південнокорейські військові відстежують можливі додаткові запуски зброї Північною Кореєю.

Міністерство оборони Японії повідомило, що Північна Корея здійснила можливий запуск балістичної ракети, не надавши при цьому більш докладної інформації. Японська берегова охорона закликала судна, що курсують біля берегів Японії, триматися подалі від можливих фрагментів.

За словами експертів, надзвичайно швидкі темпи випробувань зброї Північною Кореєю в цьому році підкреслюють її подвійну мету - просувати свої ракетні програми і чинити тиск на Вашингтон.

Є також ознаки того, що Північ готується до ядерного випробування на своєму віддаленому північно-східному випробувальному полігоні. Якщо воно відбудеться, то випробувальний вибух атомної бомби, проведений Північною Кореєю, стане сьомим у своєму роді і першим з 2017 року.