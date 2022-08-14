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Північна Корея виступила з серйозною критикою ООН: в чому причина

Фото: Північна Корея виступила з серйозною критикою ООН (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

МЗС Північної Кореї розкритикувало коментар генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про його підтримку повної ліквідації ядерної зброї в КНДР, назвавши такий заклик посяганням на суверенітет країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське агентство KCNA.

Пхеньян назвав позицію ООН також такою, яка суперечить Статуту ООН. На думку КНДР, генеральний секретар ООН повинен утримуватися від будь-яких дій, які можуть завдати шкоди його становищу в якості міжнародної посадової особи.

Нагадаємо, що у 2022 році Північна Корея випробувала рекордну кількість ракет, і офіційні особи в Сеулі й Вашингтоні кажуть, що, схоже, вона готується до випробування ядерної зброї вперше з 2017 року на тлі зайшли в глухий кут переговорів щодо відмови від свого ядерного арсеналу.

Раніше ми писали, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовності до застосування ядерної зброї у потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

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