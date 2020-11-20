Північна Ірландія на два тижні вводить жорсткий карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Північній Ірландії на два тижні посилять карантинні обмеження. Таке рішення влада прийняла у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, починаючи з 27 листопада протягом двох тижнів будуть закриті магазини і підприємства, що надають послуги та продають товари другорядної важливості. Крім того, будуть закритими церкви. Школи залишаться відкритими, але є ймовірність продовження різдвяних канікул.

Зазначається, що в Північній Ірландії готельний сектор, а також підприємства, де надання послуг передбачає близький контакт з клієнтом, на кшталт перукарень, закриті вже п'ять тижнів.

Нагадаємо, уряд Шотландії прийняв рішення посилити карантин в країні. Так, влада вводить четвертий, найбільш суворий рівень карантинних обмежень, у 11 муніципальних районах.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в країні вводять часткову комендантську годину. Вона буде діяти у вихідні дні.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії парламент затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня.