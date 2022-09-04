На півночі Казахстану через пожежі затримуються потяги, є постраждалі

Також відомо про 10 постраждалих в результаті пожеж на півночі країни. Деяких госпіталізували з опіками різного ступеня. Через пожежу пошкоджено 108 будинків.

У п'ятницю на півночі Казахстану виникла лісова пожежа, вогонь досяг населених пунктів. Було евакуйовано 1841 людину. За останньою інформацією, площа пожежі становить 9400 га.

Президент Казахстану Касим-жомарт Токаєв має намір відвідати оперативний штаб з гасіння лісових пожеж, що почалися в Костанайській області.

Глава держави мав намір ознайомитися з прийнятими заходами щодо ліквідації природних пожеж.

Нагадаємо, що кубинські пожежники 10 серпня загасили пожежу, яка за п'ять днів знищила 40% основного запасу палива на острові і викликав масові відключення електроенергії.

Раніше ми писали, що у Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. У країні почалися масштабні пожежі, які намагаються погасити тисячі рятувальників.

Також повідомлялося про масштабну пожежу на північному сході Іспанії в середині серпня. Рятувальникам довелося евакуювати близько півтори тисячі людей.

Масштабні пожежі також вирують в Росії. У ряді областей було оголошено НП.

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