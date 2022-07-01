Із Севастополя вийшов великий десантний корабель
Фото: із Севастополя вийшов великий десантний корабель (Міноборони РФ)
З Севастополя в море вийшов старий десантний корабель, який не покидав бухту з квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим Реалії.
1 липня після 13:00 з Севастополя вийшов великий десантний корабель проекту 1171 "Тапір".
Корабель відійшов від місця швартування у Південній бухті та вийшов за бонові ворота Севастопольської бухти.
У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них - БДК "Саратов" було знищено українськими військовими в порту Бердянська. Два інші - "Орськ" (бортовий номер 148) та "Микола Фільченков" (152).
Нагадаємо, біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили морську міну.
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