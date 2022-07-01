ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Із Севастополя вийшов великий десантний корабель

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 01 липня 2022 21:38
Із Севастополя вийшов великий десантний корабель Фото: із Севастополя вийшов великий десантний корабель (Міноборони РФ)
Автор: Євгеній Прокопенко

З Севастополя в море вийшов старий десантний корабель, який не покидав бухту з квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим Реалії.

1 липня після 13:00 з Севастополя вийшов великий десантний корабель проекту 1171 "Тапір".

Корабель відійшов від місця швартування у Південній бухті та вийшов за бонові ворота Севастопольської бухти.

У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них - БДК "Саратов" було знищено українськими військовими в порту Бердянська. Два інші - "Орськ" (бортовий номер 148) та "Микола Фільченков" (152).

Нагадаємо, біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили морську міну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків