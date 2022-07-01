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В Чорному морі Болгарії помітили якірну міну

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 20:41
В Чорному морі Болгарії помітили якірну міну Фото: в Чорному морі Болгарії помітили якірну міну (unhcr.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили помічену з цивільного судна морську міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.

Повідомлення про плаваючу міну надійшло від цивільного теплохода близько 15 години 30 червня. Пристрій виявили за 27 морських миль від гирла річки Камчія, що впадає у Чорне море біля Варни.

На пошуки міни вирушили черговий гелікоптер, тральник та допоміжні кораблі. Після 17 години її знайшли та близько 21 години - знешкодили шляхом керованого підриву.

Військові фахівці класифікували пристрій як якірну міну типу "ЯМ", розміщену у бойовому положенні.

Нагадаємо, частина російських кораблів пішла в пункти базування в Чорному морі.

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