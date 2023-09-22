В Севастополе взрывы, над бухтой поднимается дым

Взрывы прогремели в оккупированном Севастополе в пятницу, 22 сентября. Над Севастопольской бухтой заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечают местные жители, в Севастополе слышали взрывы. Оккупанты включили дымовой занавес в Севастопольской бухте. Проход для судов там закрыли.

Тем временем оккупационная "власть" полуострова сообщает о "разминировании" в Феодосии. При этом движение по Крымскому мосту тоже перекрыли.

Фото: в Севастопольской бухте работает дымовой занавес (t.me/Crimeanwind)

Кроме того, местные Telegram-каналы сообщают, что в районе поселка Черноморское было зафиксировано запуск ракет. Вероятно, это российская ПВО.

Удар по командному пункту РФ под Севастополем

Напомним, 20 сентября в оккупированном Инкермане заметили дым, затем стало известно, что россияне включили дымовой занавес.

Позже в районе Севастополя раздались взрывы, оккупанты традиционно заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи Верхнесадового и Кача якобы упали сбитые беспилотники, там возникли пожары.

В ВСУ подтвердили, что нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что в результате атаки была поражена не только живая сила противника, но и ценные военные системы.