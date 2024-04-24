RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Севастополе на ремонте стоят три больших десантных корабля РФ (спутниковые снимки)

Фото: в Севастополе на ремонте стоят три больших десантных корабля РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Севастополе на ремонте стоят сразу три больших десантных корабля Черноморского флота России, а также сторожевой корабль класса "Тарантул".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" и спутниковые снимки, опубликованные OSINT-исследователем MT Anderson.

Отмечается, что в Севастопольском морзаводе у причала в Южной бухте стоит БДК проекта 775 и еще один у причала в Корабельной бухте.

Фото: t.me/Crimeanwind

В сухом доке в Корабельной бухте до сих пор находится подбитая украинскими дронами подлодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка".

А в 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ в Килен-бухте находится еще один БДК проекта 775, а также пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".

Фото: t.me/Crimeanwind

Кроме того, в Корабельной бухте, вероятно, стоит БДК "Минск", попавший под удар украинских ракет в сентябре 2023 года вместе с подлодкой, а в Килен-бухте, вероятно, БДК "Азов" и "Ямал", атакованные в ночь против 24 марта.

 

Атаки на корабле РФ

Черноморский флот России с начала полномасштабной войны потерял около трети своих кораблей.

Так, в марте украинским военным удалось атаковать большие десантные корабли в Крыму - "Ямал" и "Азов".

Также в ВМС подтвердили впечатление российского разведывательного корабля "Иван Хурс".

Кроме того, силы обороны Украины 24 марта поразили ракетой "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который Россия украла у Украины еще в 2014 году во время оккупации Крыма.

Как рассказывал недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии РБК-Украина, с начала полномасштабной войны нашим бойцам удалось уничтожить четыре больших десантных корабля Черноморского флота РФ, а на ходу у оккупантов остались 5 БДК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольЧерноморский флотВойна в Украине