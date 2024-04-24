В Севастополе на ремонте стоят три больших десантных корабля РФ (спутниковые снимки)

Отмечается, что в Севастопольском морзаводе у причала в Южной бухте стоит БДК проекта 775 и еще один у причала в Корабельной бухте.

Фото: t.me/Crimeanwind

В сухом доке в Корабельной бухте до сих пор находится подбитая украинскими дронами подлодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка".

А в 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ в Килен-бухте находится еще один БДК проекта 775, а также пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".

Фото: t.me/Crimeanwind

Кроме того, в Корабельной бухте, вероятно, стоит БДК "Минск", попавший под удар украинских ракет в сентябре 2023 года вместе с подлодкой, а в Килен-бухте, вероятно, БДК "Азов" и "Ямал", атакованные в ночь против 24 марта.