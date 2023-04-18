В Севастополе раздался мощный взрыв

Во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв во вторник, 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что в 15:20 в северной части Севастополя местные "слышали звук дальнего, но мощного взрыва".

Взрыв также слышали в городе Инкерман.

Напомним, сегодня оккупанты сообщали о проведении так называемых "учений" в Евпатории.

Также добавим, что захватчики перемещают советскую технику в Крым.

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