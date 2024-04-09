В Севастополе прозвучали взрывы

По сообщениям канала "Крымский ветер", подписчики услышали взрыв в Севастополе.

"О громком взрыве в Севастополе сообщают подписчики", - написали на канале.

Российские паблики перед взрывом писали, что в Крыму была объявлена ракетная опасность.

"Здравствуйте. Грохот сильный в центре был. И нигде нет новостей", - пишут подписчики российских каналов.

В то же время читатели российских Telegram-каналов писали об взрыве со стороны моря.

"Севастополь. Со стороны моря был 1 громкий хлопок, как будто беспилотник сбили", - пишут российские каналы.

Подписчики канала "Крымский ветер" сообщили об двух взрывах.

"Некоторые подписчики в Севастополе услышали не один взрыв, а два с коротким интервалом", - написали на канале.

Канал указал, что взрыв слышали в Евпатории, которая находится в 61 км по воздушному расстоянию от Севастополя.

"Севастопольский взрыв слышали аж в Евпатории", - написали администраторы канала.

Российский Telegram-канал SHOT сообщил об якобы работе ПВО.

"Предварительно, в эти минуты ПВО отражает вражескую атаку. Как сообщили SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Официальной информации пока не было, о "прилетах" либо пострадавших очевидцы пока не сообщают", - написали на канале.

Губернатор Крыма Михаил Развожаев и Министерство обороны РФ комментариев не давали.