В Севастополе прозвучали взрывы

Во временно оккупированном Севастополе ночью 9 апреля местные жители слышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Крымский ветер и SHOT.
По сообщениям канала "Крымский ветер", подписчики услышали взрыв в Севастополе.
"О громком взрыве в Севастополе сообщают подписчики", - написали на канале.
Российские паблики перед взрывом писали, что в Крыму была объявлена ракетная опасность.
"Здравствуйте. Грохот сильный в центре был. И нигде нет новостей", - пишут подписчики российских каналов.
В то же время читатели российских Telegram-каналов писали об взрыве со стороны моря.
"Севастополь. Со стороны моря был 1 громкий хлопок, как будто беспилотник сбили", - пишут российские каналы.
Подписчики канала "Крымский ветер" сообщили об двух взрывах.
"Некоторые подписчики в Севастополе услышали не один взрыв, а два с коротким интервалом", - написали на канале.
Канал указал, что взрыв слышали в Евпатории, которая находится в 61 км по воздушному расстоянию от Севастополя.
"Севастопольский взрыв слышали аж в Евпатории", - написали администраторы канала.
Российский Telegram-канал SHOT сообщил об якобы работе ПВО.
"Предварительно, в эти минуты ПВО отражает вражескую атаку. Как сообщили SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Официальной информации пока не было, о "прилетах" либо пострадавших очевидцы пока не сообщают", - написали на канале.
Губернатор Крыма Михаил Развожаев и Министерство обороны РФ комментариев не давали.
В Крыму все чаще раздаются взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
Ранее мы писали, что 5 апреля в Крыму также были взрывы. Звуки слышали в Феодосии, и в районе Старого Крыма. Позже взрыв слышали в Орджоникидзе.
К слову. 1 марта во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
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