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В Севастополе сообщают об "атаке беспилотников": в городе слышны взрывы

Фото: в Севастополе сообщают об "атаке беспилотника" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Севастополе (временно оккупированный Крым) утром 16 января сработала система ПВО якобы из-за "атаки беспилотника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", - написал он.

Тем временем в местных Telegram-каналах опубликовали кадры якобы работы систем противовоздушной обороны.

Напомним, вчера вечером во оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.

Также мы писали, что 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.

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вибухиКримПВО