В Севастополе после взрывов заявили о "технологическом нарушении" на подстанции

Проблемы со светом во временно оккупированном Севастополе в Крыму после серии взрывов в ночь на 17 мая местные энергетики связывают с нарушением работы на подстанции в бухте Козача.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Севастопольэнерго".
В заявлении компании указывается, что частичное выключение энергопитания в городе коснулось нескольких улиц в разных районах.
Объясняют это тем, что в эту ночь "произошло технологическое нарушение на подстанции в бухте Казачья".
По данным местных энергетиков, обесточенные потребители:
"Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения", - добавляют в "Севастопольэнерго".
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая во временно оккупированных Севастополе и Балаклаве были слышны взрывы. По словам Севастопольского гауляйтера Михаила Развозжаева, продолжалась работа ПВО из-за атаки дронов.
По словам оккупационного "чиновника", для сбития беспилотников использовалось, в частности, стрелковое вооружение. С этим была связана стрельба, которую слышали жители Севастополя и Балаклавы.
Также после серии взрывов стало известно о частичном обесточении в этих городах. Оккупанты говорят, что причина - падение обломков БПЛА на подстанцию "Севастополь".
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