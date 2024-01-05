ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе после взрывов эвакуируют более 100 людей: в чем причина

Севастополь, Пятница 05 января 2024 00:25
UA EN RU
В Севастополе после взрывов эвакуируют более 100 людей: в чем причина Фото: в Севастополе после взрывов эвакуируют более 100 людей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированном Севастополе эвакуируют людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

По сообщениям т.н "губернатора" Севастполя Михаила Развожаева, людей эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье, якобы после атаки ВСУ на город.

"Около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки ВСУ на Севастополь", - сообщил Развожаев.

Вывезти боеприпас планируют утром 5 января.

Взрывы в Крыму

Взрывы во временно оккупированном Крыму происходят часто.

Так 4 января взрывы слышали в Севастополе и Евпатории.

В СтратКоме Вооруженных сил Украины сообщили о том, что наши военные ударили по пункту соединения российских оккупационных войск возле Севастополя.

Также взрывы слышали жители в Саках, Новофедоровке, Евпатории и Вилином.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация вибухи Севастополь Крим
NEWS
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов под Севастополем
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта