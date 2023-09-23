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Оккупанты планируют вывезти музейные экспонаты из Севастополя в Россию

Фото: оккупанты в Крыму планируют вывезти содержимое музеев (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне под предлогом эвакуации населения могут вывезти на территорию РФ культурные ценности из музеев Севастополя. Такую задачу оккупационная администрация поставила местным чрезвычайникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого севастопольского МЧС.

На сайте МЧС выложили напоминание для спасателей, о том, что одно из их заданий - эвакуация не только населения, но и культурных ценностей.

"Третья, важнейшая, задача гражданской обороны - эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы",- проинформировано на сайте.

Задание заключается в планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов.

Обстановка в Севастополе

В Севастополе уже неделю оккупанты фиксируют прилёты. Так, 22 сентября, удар нанесли по штабу Черноморского флота. По сообщениям СМИ, в атаке были задействованы три ракеты Storm Shadow.

В этот момент, в штабе проходило совещание и на нём присутствовала верхушка. Погибли девять человек и пострадали 16 человек, в том числе и генералы РФ, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Также прилеты были в Инкермане. Там расположена нефтебаза Черноморского Флота. По сообщениям так называемого "губернатора" Развожаева, сработала ПВО. После взрыва остановили движение морского транспорта и объявили воздушную тревогу.

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