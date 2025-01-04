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В Севастополе объявили ЧС из-за загрязнения после аварии танкеров

Фото: в Севастополе объявили чрезвычайную ситуацию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала авария с танкерами в Керченском проливе, которая вызвала загрязнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного губернатора города Михаила Развожаева.

Развожаев заявил, что в оккупированном Севастополе 4 января объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Причиной стала авария двух танкеров в Керченском проливе, произошедшая 15 декабря.

Фото: ситуация в Севастополе (t.me/razvozhaev)

"Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения", - отметил он.

Сейчас продолжается обследование побережья для выявления следов мазута, попавшего в море из-за аварии.

 

Авария танкеров в Черном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

А уже через несколько дней возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.

Отмечается, что авария танкеров в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия. Мазут может достичь Азовского моря.

Подробнее об аварии с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в материале РБК-Украина.

Заметим, что на днях в Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами.

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