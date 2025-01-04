В Севастополе объявили ЧС из-за загрязнения после аварии танкеров

Авария танкеров в Черном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

А уже через несколько дней возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.

Отмечается, что авария танкеров в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия. Мазут может достичь Азовского моря.

Подробнее об аварии с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в материале РБК-Украина.

Заметим, что на днях в Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами.

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