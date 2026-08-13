В Севастополе "минуснули" капитана 1 ранга: СМИ раскрыли неожиданные детали

13 августа во временно оккупированном Севастополе был ликвидирован один из российских военных преступников. Местные Telegram-каналы утверждают, что речь идет о предателе Украины Роберте Шагееве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По словам очевидцев, взрыв прогремел на Столетовском проспекте. Он был настолько громким и мощным, что местным показалось, будто в один из домов врезался ударный дрон.
Сетью распространяется информация о том, что взрывчатка была спрятана в мусорной урне.
В момент взрыва мужчина, на которого покушались, вместе с товарищем шел по лестнице. От полученных травм он погиб на месте.
Очевидцы рассказывают, что видели подозрительную женщину с рюкзаком, которая находилась между домами №28 и №30 и следила за российским военным.
Впоследствии Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал информацию о том, что погибшим может быть бывший командир украинской подводной лодки "Запорожье", капитан 1-го ранга Роберт Шагеев.
Что важно понимать, что еще в 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону России. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.
Известно, что до гибели Шагеев был командиром экипажа большой подводной лодки в составе 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ.
"Имеются обоснованные основания полагать, что лицо (Шагеев - ред.) причастно к непосредственному выполнению преступных приказов по ведению боевых действий на море и осуществлению ракетных ударов ( в том числе крылатыми ракетами морского базирования) с подводной лодки по густонаселенным городам, объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, - пишет о преступнике "Книга палачей".
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Отряды Буданова" ликвидировали пилотов элитного "Рубикона".
Также стало известно, что на войне "минуснули" экс-генерала СБУ Ляпкина, который предал Украину и работал на ФСБ.