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В Севастополе "минуснули" капитана 1 ранга: СМИ раскрыли неожиданные детали

13:26 13.08.2026 Чт
2 мин
Очевидцы рассказали все, что видели
aimg Юлия Капитонова
Фото: В городе прогремел громкий взрыв (росСМИ)

13 августа во временно оккупированном Севастополе был ликвидирован один из российских военных преступников. Местные Telegram-каналы утверждают, что речь идет о предателе Украины Роберте Шагееве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам очевидцев, взрыв прогремел на Столетовском проспекте. Он был настолько громким и мощным, что местным показалось, будто в один из домов врезался ударный дрон.

Сетью распространяется информация о том, что взрывчатка была спрятана в мусорной урне.

В момент взрыва мужчина, на которого покушались, вместе с товарищем шел по лестнице. От полученных травм он погиб на месте.

Очевидцы рассказывают, что видели подозрительную женщину с рюкзаком, которая находилась между домами №28 и №30 и следила за российским военным.

Впоследствии Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал информацию о том, что погибшим может быть бывший командир украинской подводной лодки "Запорожье", капитан 1-го ранга Роберт Шагеев.

Что важно понимать, что еще в 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону России. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Известно, что до гибели Шагеев был командиром экипажа большой подводной лодки в составе 4-й бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ.

"Имеются обоснованные основания полагать, что лицо (Шагеев - ред.) причастно к непосредственному выполнению преступных приказов по ведению боевых действий на море и осуществлению ракетных ударов ( в том числе крылатыми ракетами морского базирования) с подводной лодки по густонаселенным городам, объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, - пишет о преступнике "Книга палачей".

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