ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе слышны взрывы и стрельба

Новина українською →
Крым, Среда 12 июля 2023 09:55
В Севастополе слышны взрывы и стрельба Фото: взрывы и стрельба в Севастополе произошли 12 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно аннексированном Севастополе (Крым) произошли взрывы. Также сообщается и о стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чп/Севастополь.

"Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Telegram-канале сообщают, что с утра в городе произошел, по всей вероятности, пожар, а звуки взрывов слышны сразу в нескольких районах.

"Что гремит? И что горело с утра на Северной? На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы, Район молочной балки, громко очень", - добавляют в Telegram-канале.

Взрывы в Крыму

Гауляйтеры Крыма постоянно сообщают про взрывы и атаки дронов и ракет в аннексированном Крыму. На полуострове в последнее время часто работает ПВО. Так, буквально 10 июля во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздался взрыв. Кроме того, недавно в России заявили якобы об атаке ракетами на Керченский мост и аэродром в Ростовской области. Также якобы были сбиты дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО