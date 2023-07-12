В Севастополе слышны взрывы и стрельба

Во временно аннексированном Севастополе (Крым) произошли взрывы. Также сообщается и о стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чп/Севастополь.

"Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Telegram-канале сообщают, что с утра в городе произошел, по всей вероятности, пожар, а звуки взрывов слышны сразу в нескольких районах.

"Что гремит? И что горело с утра на Северной? На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы, Район молочной балки, громко очень", - добавляют в Telegram-канале.

Взрывы в Крыму

Гауляйтеры Крыма постоянно сообщают про взрывы и атаки дронов и ракет в аннексированном Крыму. На полуострове в последнее время часто работает ПВО. Так, буквально 10 июля во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздался взрыв. Кроме того, недавно в России заявили якобы об атаке ракетами на Керченский мост и аэродром в Ростовской области. Также якобы были сбиты дроны.