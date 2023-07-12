У Севастополі чути вибухи та стрілянину

У тимчасово анексованому Севастополі (Крим) сталися вибухи. Також повідомляється і про стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чп/Севастополь.

"Що за звуки пострілів/вибухів зараз чути у місті?", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Telegram-каналі повідомляють, що з ранку в місті сталася, ймовірно, пожежа, а звуки вибухів чути відразу в кількох районах.

"Що гримить? І що горіло з ранку на Північній? На Тараса Шевченка дуже чутні постріли, Район молочної балки, дуже гучно", - додають у Telegram-каналі.

Вибухи у Криму

Гауляйтери Криму постійно повідомляють про вибухи та атаки дронів і ракет в анексованому Криму. На острові останнім часом часто працює ППО. Так, буквально 10 липня у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунав вибух. Крім того, нещодавно в Росії заявили нібито про атаку ракетами на Керченський міст і аеродром у Ростовській області. Також нібито було збито дрони.