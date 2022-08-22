У Севастополі після вибухів вирішили перевірити укриття

Окупанти у Севастополі після серії вибухів вирішили перевірити укриття, запевняючи, що місто "під надійним куполом ППО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Telegram.
Він заявив, що у Севастополі досі діє "жовтий рівень" терористичної загрози.
"Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі", - сказав самопроголошений "губернатор".
При цьому Развожаєв вважає, що у Криму "хочуть посіяти паніку" і закликав не вестись на "провокації".
Нагадаємо, у Севастополі декілька днів поспіль спрацьовувала ППО. Зокрема, 20 серпня окупанти заявили про "удар" по штабу Чорноморського флоту.
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