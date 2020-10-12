ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19

Севастополь, Понеділок 12 жовтня 2020 17:56
У Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19
Фото: лікарня (РИА Новости)
Автор: Максим Зайченко

В окупованому Севастополі зростає число інфікованих коронавірусом, що скорочує число вільних ліжок у спеціалізованих медичних установах. У місті склався дефіцит місць у лікарнях.

Про це в середу, 12 жовтня, заявив так званий "віце-губернатор Криму" Олександр Кулагін, передає газета "Новий Севастополь".

"По ліжковому фонду у нас дуже напружена на сьогоднішній день ситуація. У нас всього 610 ліжок розгорнуто. На сьогоднішній день зайнято 623. Зараз ми вживаємо заходів щодо розширення ліжкового фонду", - сказав він.

Він додав, що в інфекційній лікарні Севастополя офіційно є 260 ліжок, а зараз там перебувають 268 пацієнтів.

Нагадаємо, 4 жовтня в анексованому Росією Криму зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Тоді за добу заразилися 103 людини.

Також РБК-Україна писало, що поліція оголосила про підозру чоловікові, обвинуваченому в участі в "Самообороні Криму". Бойовик виконував накази "ватажків" збройного формування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство СевастопільКримКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся