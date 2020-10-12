Ще одному учаснику "Самооборони Криму" повідомили про підозру

Фото: поліцейський (flickr.com/national.police RU)

Поліція Автономної республіки Крим і Севастополя оголосила про підозру чоловікові, обвинуваченому в участі у збройному формуванні "Самооборона Криму". Бойовик виконував незаконні накази "ватажків" збройного формування.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними слідства, після окупації Криму підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно вступив в збройне формування "Самооборона Криму". На початку березня 2014 року він проходив службу на блок-посту "Орловський міст", розташованому при в'їзді в Севастополь.

Підозрюваний, спільно з іншими особами зі складу "Самооборони Криму", виконував протиправні накази так званих "ватажків" зазначеного збройного формування шляхом погроз застосування фізичної сили і вогнепальної зброї, здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухалися в напрямку Севастополя

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення і діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше прокуратура Криму заочно повідомила про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Крім того, раніше прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Апеляційного суду Криму. Її будуть судити за державну зраду.