ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ще одному учаснику "Самооборони Криму" повідомили про підозру

Крим, Понеділок 12 жовтня 2020 16:56
Ще одному учаснику "Самооборони Криму" повідомили про підозру
Фото: поліцейський (flickr.com/national.police RU)
Автор: РБК-Україна

Поліція Автономної республіки Крим і Севастополя оголосила про підозру чоловікові, обвинуваченому в участі у збройному формуванні "Самооборона Криму". Бойовик виконував незаконні накази "ватажків" збройного формування.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними слідства, після окупації Криму підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно вступив в збройне формування "Самооборона Криму". На початку березня 2014 року він проходив службу на блок-посту "Орловський міст", розташованому при в'їзді в Севастополь.

Підозрюваний, спільно з іншими особами зі складу "Самооборони Криму", виконував протиправні накази так званих "ватажків" зазначеного збройного формування шляхом погроз застосування фізичної сили і вогнепальної зброї, здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухалися в напрямку Севастополя

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення і діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше прокуратура Криму заочно повідомила про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Крім того, раніше прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Апеляційного суду Криму. Її будуть судити за державну зраду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство полицияКримоборона
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся