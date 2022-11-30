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Сеул поднял в воздух истребители из-за появления в зоне ПВО военных самолетов России и Китая

Фото: в зоне ПВО Южной Кореи были идентифицированы боевые самолеты России и Китая (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что подняли в воздух истребители, когда два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону ПВО страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Как сообщает Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS), два китайских бомбардировщика H-6, начиная с 5:50 утра 30 ноября, дважды входили в зону противовоздушной обороны страны (KADIZ). Через несколько часов они снова вошли в зону идентификации ПВО со стороны Японского моря, но вместе с ними уже были шесть российских военных самолетов, включая бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35. Все самолеты находились в зоне KADIZ 18 минут.

"Наши военные отправили истребители ВПС перед входом китайских и российских самолетов в KADIZ для выполнения тактических мероприятий в рамках подготовки к возможной непредсказуемой ситуации", - говорится в заявлении JCS.

Voice of America подчеркивает, что в этой ситуации речь не идет о нарушении воздушного пространства Южной Кореи, вместе с тем, в зоне ПВО любой страны иностранные самолеты должны принимать специальные меры для идентификации. Однако международных правил, регулирующих зоны ПВО, в отличие от воздушного пространства государства, не существует.

Издание напомнило, что Москва не признает зону ПВО Кореи, а в Пекине заявили, что эта зона не является территориальным воздушным пространством, и все страны должны иметь там свободу передвижения. Китай и Россия по-прежнему заявляли, что их военные самолеты проводят регулярные совместные учения.

В то же время Министерство обороны Японии сообщило, что воздушные силы самообороны страны также подняли в воздух истребители после того, как китайские бомбардировщики пролетели из Восточно-Китайского моря в Японское море, где к ним присоединились два российских беспилотника.

Недавно Молдова заявила, что Российская Федерация неоднократно использовала ее воздушное пространство для атак по территории Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Турции запретили российским самолетам с двойной регистрацией летать в своем воздушном пространстве с 1 ноября.

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Южная Корея