У мережах АЗС пояснили, чому зростає ціна бензину і ДП

"На жаль, останнім часом Динаміка одних і інших негативно впливає на закупівельні ціни, що, в кінцевому рахунку, і відображено в розрахункових цінах, які щодекадно публікуються Міністерством економіки", - сказав маркетинг-директор мережі ОККО Василь Дмитрів.

З початку грудня, зазначив Дмитрів, курс "просів" на 1,5 гривні/Долар, а світові котирування на нафтопродукти зросли більш ніж на 20%.

Ключові коригування і по нафті, і по курсу припали на січень-котирування виросли на 15%, па піку ціна нафти Brent перевищувала 90 доларів/барель - рекордний рівень з 2014 року, говорить директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"У роздрібних цінах відбилися ці фактори за минулі два тижні",- підтвердили РБК-Україна в прес-службі" Укрнафти".

Подібної думки дотримуються і в SOCAR Energy Ukraine. "Оскільки у нас імпортний ресурс, то на зростання палива впливає співвідношення долара до гривні і світова ціна на нафту", - сказали виданню в компанії.